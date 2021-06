Covid-19: Italia colorata di bianco senza Valle d'Aosta e con l'incubo della variante Delta

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da oggi tutta Italia in zona bianca anti-Covid,tranne la Valle d'Aosta, che dovrebbe esserlo dal 28: data in cui il paese potrebbe dire addio all'obbligo di mascherina all'aperto. Proprio su questo si esprimerà questa settimana il Cts. Quanto alla variante Delta,arrivano oggi anche in Italia nuovi test per riconoscerla, mentre entra in vigore la quarantena di 5 giorni per chi arriva dal Regno Unito. Il Comitato tecnico scientifico non nasconde la preoccupazione che quanto sta avvenendo nel Regno Unito possa nel breve creare focolai anche in Italia. - (PRIMAPRESS)