Covid-19: in crescita i nuovi positivi e si fa largo la variante Omicron 2 con sintomi diversi

Sono in calo i nuovi contagi Covid in Italia, 28.900 nelle ultime 24 ore rispetto ai 48.886 precedenti, ma con pochi tamponi processati, 204.877 (do- menica 330.028). Il tasso di positività cala dal 14,8 al 14,1%. Ricrescono i decessi, 129 contro gli 86 precedenti. Le vittime totali da i- nizio della pandemia sono 156.997. In salita per il secondo giorno conse- cutivo i ricoveri (+228) e le intensive (+2) con 32 ingressi del giorno.Tornano sopra un milione gli attuali positivi. Ad incidere la variante Omicron 2 con una sintomatologia legata all'apparato digerente.