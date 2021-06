Covid-19 in Australia: in lockdown precauzionale anche Brisbane e Perth dopo Sydney e Darwin

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - La mappa dei focolai di Covid-19 in Australia si allarga notevolmente. Dopo Sydney e Darwin arriva il lockdown anche a Brisbane, quarta città dell'Australia, e a Perth a seguito della risalita dei casi di contagio da Covid-19. La strategia adottata dal governo australiano è di chiudere immediatamente, anche se per pochi giorni, le città colpite. La misura, infatti, durerà tre giorni a Brisbane e quattro a Perth. I casi rilevati non sono molti ma l'Australia, che ha registrato un totale di 30.000 casi e 910 morti, ha sempre mantenuto un approccio molto prudente sull'epidemia. Intanto, nel mondo il numero totale dei casi di contagio è salito a quota 181 mln 388.210, e quello dei decessi supera ormai i 3,9 mln. - (PRIMAPRESS)