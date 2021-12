Covid-19: i numeri record di New York fanno chiudere tutti gli spettacoli di Broadway

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Sono numeri da contagi record per il Covid nello Stato New York. Ne sono stati registrati più di 21.000 in 24ore. "I numeri stanno aumentando esponenzialmente", ha detto la governatrice Hochul alla Cnn. Nella Grande Mela interrotta la stagione di spettacoli e molte esibizioni di Broadway sono state annullate. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito al mondo dalla pandemia in termini assoluti. Il numero dei morti è pari a 805.823, e i casi accertati dall'inizio dell'emergenza sono oltre 50,7 mln. - (PRIMAPRESS)