Covid-19, Gimbe: nella settimana di Natale impennata di nuovi positivi oltre l'80%

ROMA - La settimana di Natale ha visto un'impennata di oltre l'80% dei nuovi casi, una crescita del 20,4% di ricoveri e del 13% in terapia intensiva. Aumentano anche i decessi: dal 22 al 28 dicembre sono stati 1.024 con una media di 146 al giorno sui 126 di 7 giorni prima. Lo rileva il monitoraggio di Gimbe. "Da 2 mesi e mezzo-spiega il presidente Cartabellotta - si rileva un aumento dei casi,che nell'ultima settimana ha subito un'impennata superando quota 320mila sia per l'aumentata circolazione del virus sia per l'incremento di tamponi".