Covid-19: forte calo dei contagi (17.981) ma si registra un numero alto di decessi di non vaccinati (207)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi registrato un significativo calo dei contagi Covid nelle ultime 24 ore in Italia: sono 17.981 rispetto ai 30.629 precedenti,ma con un numero molto basso di tamponi, 198.513 (-140mila). Il tasso di positività scende dal 9,6% al 9%. Ancora 207 vittime, 144 domenica. Prosegue il calo dei ricoveri: 17 in meno nei reparti ordinari, 19 in meno nelle intensive con 39 ingressi giornalieri. - (PRIMAPRESS)