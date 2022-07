Covid-19: esplosione dei casi e si va verso 1 mln di positvi. La Fiaso ipotizza la riapertura dei reparti dedicati

(PRIMAPRESS) - ROMA - I contagi sempre più in salita, sfiorando 1 mln di positivi nei dati reali anche se i dati ne registrano 86.334 (ieri 83.274). In aumento anche i decessi,72 contro i 59 di ieri. I tamponi effettuati sono 316.040, con il tasso di positività al 27,3% (in precedenza al 28,1%). Ma è evidente che con un maggior numero di tamponi processati la curva continua a crescere verso un numero di positivi si avvicina di nuovo a 1 milione. Nei reparti ordinari ci sono 238 ricoveri in più, e +3 in terapia intensiva. Boom di contagi nel Lazio, con 11.529 casi, il dato più alto dal 4 febbraio. I posti letto in Campania sono quasi tutti occupati.

Gli ospedali stanno valutano la riapertura dei reparti Covid, alla luce dell'andamento dei contagi e dei ricoveri delle ultime settimane. Lo afferma il presidente della Fiaso (Federazione ospedali italiani), Giovanni Migliore. Sono in aumento i ricoveri per Covid con sindromi respiratorie e polmonari (+34,5%) e salgono del 10% i ricoverati con Covid giunti in ospedale per altri motivi e trovati positivi. "Tutti i reparti erano stati riconvertiti, ma sono possibili riaperture veloci".