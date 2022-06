Covid-19: è di nuovo ondata. Rt medio sui casi sintomatici salito a 1.07. Ricoveri a +7,9%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nei dati di Iss-Ministero Salute, salgono ancora incidenza e indice di trasmissibilità Rt: dall'1 al 14 giugno l'Rt medio sui casi sintomatici è tornato sopra la soglia, a 1,07. L'incidenza in 7 giorni è salita da 310 a 504 nuovi casi ogni centomila abitanti. Aumentano i ricoveri per Covid-19, sia nei reparti ordinari (7,9% da 6,7%) sia in terapia intensiva (da 1,9 a 2,2%). Rischio alto in 9 tra Regioni/Province autonome, tutte le altre a rischio moderato.. - (PRIMAPRESS)