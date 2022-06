(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono stati 53.905 i nuovi contagiati (ieri 62.704). Anche meno vittime. Sono state 50 (ieri 62). Tasso di positività stabile al 21,8%. In calo anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sono 216, 10 in meno rispetto a ieri. In aumento invece i ricoveri ordinari, 144 in più rispetto a ieri. In totale 4.947 ricoverati per Covid. - (PRIMAPRESS)