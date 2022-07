Covid-19: circa 80 mila nuovi casi con un tasso di positività al 26,3%. Terapia intensiva con 350 pazienti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 79.920 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore: il giorno prima ne erano stati rilevati 98.044. Le vittime sono 44 a fronte delle 93 del giorno prece- dente. Sono stati eseguiti in tutto 303.848 tamponi, il tasso di positività è al 26,3%. Nelle 24 ore precedenti i tamponi erano stati 389.576 e il tasso era al 25,1%. Sono 350 i pazienti ricoverati in terapia intensiva,6 in più rispetto al dato precedente.Gli ingressi giornalieri sono 34.I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.044 (+180 sul giorno prima). - (PRIMAPRESS)