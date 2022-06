(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 56.166 i nuovi casi Covid, in aumento sui 53.905 precedenti, a fronte di 248.042 tamponi processati. Il tasso di positività sale dal 21,8% al 22,6%. Sono 75 i decessi, in crescita rispet- to ai 50 di martedì. In aumento i ricoveri ordinari, +117, invariati quelli in terapia intensiva con 31 ingressi del giorno. - (PRIMAPRESS)