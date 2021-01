Covid-19: 10.593 nuovi positivi a fronte di 110 mila tamponi in più. Alti ancora i decessi con 521 vittime

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 10.593 i nuovi casi Covid in Italia in 24 ore, dal monitoraggio del Ministero della Salute. Sono cresciuti rispetto a ieri (8.562). Ma i tamponi sono stati 257.034, ben 110mila in più e questo è il fattore chde fa scattare l'incremento. Il tasso di positività cala dal 6 al 4,1%.Vi sono più decessi: 541(ieri 420) In totale da inizio pandemia: 86.422. Dopo due giorni di crescita,come spesso avviene nel weekend, tornano a scendere i ricoveri: 49 terapie intensive in meno (ieri +21), 2.372 in tutto. I ricoveri ordinari calano: 69 (ieri +115), per un totale di 21.355. - (PRIMAPRESS)