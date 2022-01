Covid: 13 passeggeri positivi su un volo Milano-India fuggono dalla quarantena dall'aeroporto di Amritsar

(PRIMAPRESS) - MILANO - Fuga dalla quarantena per tredici persone positive al Covid che erano partite da Milano con un volo aereo verso l'India. Al loro arrivo nella città indiana di Amritsar e poste in quarantena, sono fuggite. Erano giunte in India con un aereo atterrato mercoledì pomeriggio. 9 di loro si sono dileguati quando erano ancora in aeroporto, mentre altri 4 sono fuggiti da un ospedale locale. La polizia ha annunciato che li denuncerà. A bordo del volo c'erano 160 persone. Probabile che il numero dei positivi sia anche maggiore, visto che neonati e bambini non sono stati testati. - (PRIMAPRESS)