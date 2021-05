Covid: 12.965 nuovi casi oggi 1 maggio e 226 decessi. Il tasso di positività in lieve decrescita (3,4%)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 12.965 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (13.446 i precedenti). I morti sono 226 (erano 263 venerdì). Sono i dati del ministero della Salute. In totale 4.035.617 contagi da inizio epidemia e 121.033 vittime. Sono 378.202 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Scende il tasso di positività al 3,4% (era 3,9%). Sono 2.522 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-61). In calo anche i ricoveri in reparto (-559). - (PRIMAPRESS)