Covid: 11.641 nuovi casi ma con meno tamponi. I decessi registrati oggi sono 385. La Campania supera Lombardia ed Emilia Romagna

Assembramenti. Campania

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 11.641 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 13.442 del giorno precedente. 206.789 i tampo ni processati, oltre 75mila in meno. L'indice di positività sale al 5,6%. 270 le vittime, in calo rispetto ai 385 di sabato, 91.273 in tutto. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva. Sono 11.380 i nuovi guariti, mentre gli attualmente positivi scendono di 10. In Campania 1.741 nuovi casi, seguita da Lombardia 1.515,in Emilia Romagna 1.382. Intanto dal ministro della Salute, Roberto Speranza arriva la raccomandazione di non considerare le zone gialle come un via libera a tutto. "Gli assembramenti sono ancora troppi e non si può abbassare la guardia" ha detto Speranza. - (PRIMAPRESS)