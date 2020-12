Covid: 11.212 i nuovi positivi oggi e di nuovo impennata di decessi (659) ma scende il tasso di contagio a 8,07

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 11.212 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore e 659 le vittime. E' quanto riportato oggi 29 dicembre dal bollettino del ministero della Salute I guariti o dimessi sono stati 17.044. Positivi in aumento rispetto ai 9.585 di ieri ma con più tamponi: 128.740. (60mila piu'). Tanto che il tasso di contagio scende da 12,49 a 8,70%. Ancora in calo le terapie intensive,-16 (ieri -15),che scendono a 2.549 e giù anche i ricoveri ordinari - 270( ieri +361), 23.662 in tutto. - (PRIMAPRESS)