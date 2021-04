Covid: 10.404 i nuovi positivi di oggi 27 aprile. Il tasso di positività scende a 3,4%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 10.404 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 8.444 i precedenti. 302.734 i tamponi processati, il doppio di lunedì.Il tasso di positività scende al 3,4% con un -2,4% Ancora 373 vittime in un giorno (lunedì 301), 119.912 da inizio pandemia. -4.663 gli attualmente positivi e 14.688 nuovi guariti. Prosegue il calo nelle terapie intensive, -101, con 177 ingressi giornalieri. In calo di 323 unità ricoveri ordinari. - (PRIMAPRESS)