Coste Usa: secondo i cinesi di NetEase un sommergibile nucleare russo pattuglia le acque internazionali

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Secondo quanto riporta il portale cinese NetEase il sottomarino nucleare russo del progetto Borei, che trasporta a bordo 16 missili balistici Bulava, è apparso inaspettatamente al largo delle coste degli Stati Uniti, avendo causato, come riportano le fonti, serie preoccupazioni a Washington. Il sottomarino russo che disporrebbe di 160 armi nucleari a bordo sarebbe affiorato al largo delle coste statunitensi. Ciascuno dei missili in servizio con il sottomarino è in grado di trasportare fino a dieci testate nucleari. Le forze armate statunitensi, a quanto sostiene il portale, non sono state in grado di tracciare il sottomarino nucleare russo.

Sempre secondo la fonte cinese ma che deve essere presa con riserve, considerato il rapporto tra Putin e Xi Jinping, i sottomarini nucleari russi potrebbero essere in grado di pattugliare le acque internazionali ma in prossimità della costa degli Stati Uniti nel caso in cui la Russia decidesse di costruire una base navale a Cuba o in Venezuela, come avevano affermato nelle settimane scorse i rappresentanti del ministero degli Esteri russo. - (PRIMAPRESS)