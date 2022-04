Costa Siracusana: sisma di magnitudo 4.2 con ipocentro a 33 chilometri di profondità

(PRIMAPRESS) - SIRACUSA - Un terremoto di magnitudo pari a 4.2 è stato registrato al largo della costa siracusana.L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha indivi- duato l'epicentro in mare e l'ipocentro a 33 chilometri di profondità. Non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma la scossa è stata avverTita dalla popolazione, secondo quanto riportato dai social. Segnalata una piccola scossa sismica di magnitudo tra 2.8 e 3.3 anche a Carpi, in Emilia Romagna. - (PRIMAPRESS)