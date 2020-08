Costa Crociere: tre membri dell’equipaggio positivi al tampone. Il governo ha rimosso il blocco antivirus per le compagnie di navigazione

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Mentre il governo ha appena rimosso il blocco per le crociere a seguito della migliore situazione del coronavirus, suona l’allarme per tre casi riscontrati tra il personale di bordo sulle navi di Costa Crociere.

La situazione medica a bordo delle navi Costa Deliziosa e Costa Favolosa, Costa Crociere è tenuta sotto controllo con i protocolli sanitari per l'imbarco. Al momento, come informa la compagnia la compagnia di crociera, “I tre membri del personale sono in isolamento e in buone condizioni di salute. Costa Crociere, rimanendo in stretto contatto con le Autorità sanitarie, valuterà ulteriori azioni da intraprendere nei prossimi giorni". - (PRIMAPRESS)