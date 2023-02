Cospito: telefonata di anarchici al Resto del Carlino di Bologna che annuncia un attentato

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Una telefonata anonima alla sede bolognese del Resto del Carlino ha annunciato un attentato per il caso Cospito. La chiamata martedì mattina. Un uomo, dalla voce giovane e leggero accento bolognese, ha detto a chi gli ha risposto in portineria: "A Bologna ci sarà un grave attentato per i fatti relativi a Cospito". Sempre al 'Carlino' una lettera contro la premier Meloni e il ministro della Difesa, Crosetto, con critiche alla linea italiana sull'Ucraina. Indagini a tappeto di Digos e Procura di Bologna. Sono in corso verifiche. - (PRIMAPRESS)