Cosenza: sgominato gruppo criminale nel Villaggio degli Zingari dedito alle estorsioni con "cavalli di ritorno"

(PRIMAPRESS) - COSENZA - E’ stata denominata “Gipsy village" l'operazione in corso da stamattina a Cosenza, Montalto Uffugo, Torano Castello, nel Cosentino, e Barcellona Pozzo Di Gotto in provincia di Messina. Il blitz dei carabinieri di Cosenza ha disarticolato un gruppo criminale, operante nel "villaggio degli zingari” della città, specializzato in attività estorsiva, in particolare della tecnica dei "cavalli di ritorno” rubare e poi chiamare il proprietario per la restituzione. Oltre 120 militari hanno eseguito 13 ordinanze cautelari per i reati di ricettazione,furto ed estorsione. - (PRIMAPRESS)