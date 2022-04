Cosenza: ipotesi regolamento di conti criminalità per la morte di una coppia a Castrovillari

(PRIMAPRESS) - COSENZA - I carabinieri indagano sulla morte di un uomo e una donna,trovati morti ieri sera in una zona di campagna di Castrovillari (Cosenza),uccisi a colpi di ar- ma da fuoco. L'uomo,57 anni, era originario di Cassano allo Ionio. La donna, marocchina, era la sua compagna e risiedeva a Villapiana. I corpi dei due erano in un'auto: quello dell'uomo era nel bagagliaio, la donna era al posto di guida I Carabinieri che indagano non escludono alcuna ipotesi ma propendono per la tesi del regolamento di conti nell'ambito della criminalità locale. - (PRIMAPRESS)