Cosa fare prima di trasferirsi all’estero: breve guida

(PRIMAPRESS) - ROMA - Quando si progetta un radicale cambio di vita si pensa anche a come sarebbe andare a lavorare all’estero, così da cogliere opportunità professionali ed economiche superiori a quelle tricolori. Il nostro territorio offre molte bellezze, ma il richiamo delle terre straniere si fa sempre più forte, per via delle contingenze economiche. Al contempo, però è importante programmare in maniera certosina questo passo, per prepararsi al meglio ed evitare rischi. Vediamo quindi alcuni consigli.Il primo suggerimento è naturalmente quello di imparare la lingua, visto che questo permetterà di ambientarsi più rapidamente e con maggiore semplicità. Inoltre, la lingua è una competenza spesso richiesta per poter iniziare a lavorare, di conseguenza conviene prepararsi prima di effettuare il trasferimento. Infine, imparare a comunicare renderà più semplice la comprensione della cultura di quel paese.Naturalmente è fondamentale controllare che tutti i documenti siano in regola, e valutare quali sono richiesti per potersi trasferire. È un aspetto che dipende dal paese di destinazione, e che può ad esempio richiedere un visto o il passaporto. Un check anticipato dunque è essenziale, per verificare che i documenti in questione non siano scaduti.Meglio prepararsi prima con la ricerca dell’alloggio. È chiaro che almeno all’inizio, se non si ha la fortuna di trovare una casa dall’Italia, servirà spendere qualche notte in un bed & breakfast. Questa decisione è utile anche per avere la possibilità di visitare le case e di capire se effettivamente corrispondono alla descrizione, per evitare truffe e fregature.Inoltre, è necessario organizzarsi per tempo con il trasloco di pacchi e oggetti vari. In questo caso ci si può anche affidare ad un servizio specializzato in traslochi internazionali, come Blissmoving ad esempio, così da poter contare su un supporto professionale in grado di occuparsi di tutte le formalità burocratiche considerando i vari aspetti.Attenzione anche all’iscrizione all’AIRE , ovvero all’anagrafe dei residenti italiani all’estero. In tal caso l’iscrizione rappresenta un obbligo soltanto se si resta in quel paese per più di 12 mesi, mentre per gli altri non sussiste questa necessità. In ogni caso, conviene sempre informarsi leggendo i documenti ufficiali sul sito del ministero degli affari esteri.Una volta risolti questi problemi, arriva il momento di adattarsi alla nuova vita e al nuovo paese. Se si parla bene la lingua, questa fase sarà molto più semplice da affrontare, viceversa potrebbe richiedere più tempo. Il consiglio è di evitare di frequentare solamente altri italiani all’estero, perché potrebbe rallentare ulteriormente il processo. In secondo luogo, è fondamentale trovare una sistemazione fissa il prima possibile, così da permettere la costruzione di una propria zona di comfort. Infine, studiare la cultura del luogo è un buon modo per accelerare l’adattamento. - (PRIMAPRESS)