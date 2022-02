Coruzione: operazione dei Carabinieri in Alta Val Trebbia con 37 indagati e 15 arresti. Coinvolti amministratori comunali e imprenditori

(PRIMAPRESS) - PIACENZA - Operazione dei Carabinieri nell'Alta Val Trebbia per corruzione. Ci sono ono 37 indagati e 15 misure cautelari per corruzione da parte dei carabinieri del comando provinciale di Piacenza. Coinvolti imprenditori edili, sindaci e tecnici di comuni dell'Alta Val Trebbia.11 arresti (4 in carcere e 7 ai domiciliari), un divieto di dimora, 2 commissariamenti di azienda e un divieto di rapporti con la p.a per una società. Associazione a delinquere, concussione, corruzione,abuso d'ufficio, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti, frode, falso,truffa e voto di scambio, sono alcune delle accuse. - (PRIMAPRESS)