Corteo no-Green Pass a Roma, scontri con la polizia che ha utilizzato gli idranti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Idranti dai blindati della polizia sui manifestanti No Green pass diretti verso Palazzo Chigi, dopo il sit-in in piazza del Popolo e scontri con le forze dell'ordine in molte zone del centro Gli ingressi delle sedi del Parlamento e del governo sono presidiati da camionette della polizia. Rinforzate le transenne sull'adiacente piazza Colonna Intanto molti manifestanti, a volto coperto, proseguono il corteo nel centro di Roma. Alcuni manifestanti sono stati fermati. - (PRIMAPRESS)