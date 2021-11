Cortei no green pass a Milano: 91 persone denunciate e 3 arrestati. I limiti dei sit-in del Viminale

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sono state identificate 91 persone, tre arrestate e due denunciate, al termine della manifestazione No Green Pass, a Milano, dopo che un gruppo di dimostranti è entrato in Piazza Duomo, malgrado i divieti. Manifestazioni ieri pure a Roma, Genova Gorizia,Napoli, le prime dopo la stretta del Viminale, che ha autorizzato solo dei sit-in. In molti senza mascherina e senza rispetto del distanziamento. A Roma la protesta è stata incentrata contro il vaccino per i più piccoli. - (PRIMAPRESS)