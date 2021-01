Corruzione: arrestate a Potenza 6 persone per corruzione in atti giudiziari. Indagati anche due magistrati di Bari

(PRIMAPRESS) - POTENZA - Sei persone arrestate in un'inchiesta a Potenza per associazione a delinquere per corruzione in atti giudiziari. Le indagini sono partite da Brindisi, dopo accertamenti su alcuni fallimenti. Emerso il coinvolgimento di magistrati, il fascicolo è passato a Potenza. In carcere un giudice civile a Brindisi, con un imprenditore e un commercialista.Ai domiciliari un'avvocata,un imprenditore, la presidente dell'ordine degli ingegneri di Brindisi. Indagati a piede libero due magistrati di Bari. - (PRIMAPRESS)