Coronavirus: superati i 110 milioni di contagi nel mondo. Gli Usa in testa ma un terzo dell'esercito rifiuta il vaccino

(PRIMAPRESS) - ROMA - Covid, nel mondo oltre 110mln di casi Il numero di casi di contagio da coronavirus nel mondo ha sfondato quota 110milioni. Lo si apprende dall'ultimo bollettino della Johns Hopkins University. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono decedute 2,43 milioni di persone. Il Paese più colpito dalla pandemia in termini assoluti restano gli Stati Uniti,con 27,8 mln di casi e quasi 493.000 vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati altri 73.120 nuovi contagi e 2.839 morti. California e New York,gli Stati della Federazione più colpiti. Circa un terzo dei militari statunitensi sta rifiutando di ricevere il vaccino Covid-19, nonostante i significativi livelli di infezione da coronavirus nelle forze armate, lo riferiscono funzionari del Pentagono. Il maggior generale Jeff Taliaferro ha rivelato l'alto tasso di rifiuto in un'audizione al Congresso, dato che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti continua a classificare i vaccini Covid come opzionali perchè devono ancora ricevere la piena approvazione della Federal Drug Administration. - (PRIMAPRESS)