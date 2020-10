Coronavirus: superata la soglia dei 45 milioni nel mondo. In Italia 5 regioni a rischio lockdown

(PRIMAPRESS) - ROMA - Superata la soglia dei 45 milioni di casi di contagio da coronavirus nel mondo. In soli due giorni l'incremento è stato di un milione di contagi. Lo si apprende dall'ultimo conteggio della Johns Hopkins University. Il numero delle persone decedute dall'inizio dell'emergenza sanitaria è pari a 1 milione 181.075. Il totale dei guariti 30 milioni 301.655. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito con 8 milioni 945.891 contagi. Segue l'India con 8 milioni 88.851 casi.

In Italia la curva dei positivi è cresciuta altrettanto rapidamente passando a 26.831 con 1.651 in terapia intensiva w 217 decessi. Le cinque regioni che registrano più casi giornalieri sono Lombardia (7.339), Campania (3.103), Piemonte (2.585), Veneto (2.109), Lazio (1.995). - (PRIMAPRESS)