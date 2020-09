Coronavirus: sono 857 mila i decessi nel mondo e oltre 25,7 mln di contagi. In Italia leggera flessione con 978 casi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono saliti a più di 857.000 i decessi causati dalla pandemia da coronavirus nel mondo. Questo l'ultimo bilancio della Johns Hopkins University. Accertati oltre 25,7 milioni di casi di concontagio, più di 4 milioni dei quali in Europa. Gli Stati Uniti con 184.664 morti e il Brasile con 122.596 restano i Paesi più colpiti al mondo. Gli Usa hanno raggiunto i 6 milioni 73.840 casi di contagio, mentre in Brasile ne sono stati accertati quasi 4 milioni. Intanto in Italia si registrano 978 nuovi casi e 8 decessi. La Regione con il maggior incremento è la Lombardia con 242 nuovi casi mentre si riduce drasticamente l’aumento dei casi in Sardegna (50) confermando che si è trattato per la maggior parte di casi d’importazione per effetto delle vacanze. - (PRIMAPRESS)