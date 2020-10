Coronavirus: sensibile calo dei positivi (2578) nelle ultime 24 ore e 18 decessi. Osservata speciale la Campania con 412 nuovi casi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 2.578 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle 24 ore, in calo rispetto a ieri (2.844), ma con meno tamponi, 92.714 contro i 118.932 di sabato. Lo comunica il ministero della Salute In calo i decessi, sono 18 rispetto ai 27 di sabato, che portano il totale delle vittime, da inizio emergenza, a 35.986. Sono 697 i pazienti guariti/ dimessi, mentre gli attuali positivi sono 57.429 (+1.863). Ad oggi 303 i pazienti in terapia intensiva, +6. In Campania 412 contagi, 314 in Lombardia e 261 in Veneto. - (PRIMAPRESS)