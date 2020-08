Coronavirus: Sardegna e Lazio verso test di reciprocità con tamponi. Le due regioni tra le più colpite

(PRIMAPRESS) - ROMA - Reciprocità tra Lazio e Sardegna per i tamponi, con test in Sardegna per chi lascia l'isola e test nel Lazio per chi parte per la Sardegna. E' questa la soluzione alla quale starebbero lavorando i tecnici delle due regioni con lamediazione del ministro per gli Affari Regionali Boccia. L'intesa prevede che il Lazio si faccia carico dei tamponi e test per garantire la sicurezza di chi arriva,così come già avviene a Ciampino e Fiumicino. - (PRIMAPRESS)