Coronavirus: salgono ancora i positivi a 2.844 e registrando 27 decessi nelle ultime 24 ore

Il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Italia è notevolmente salito nelle ultime 24 ore: sono 2.844 contro i 2.499 di ieri. Un numero così alto non si verificava dallo scorso 24 aprile quando se ne registrarono 3.021. Un dato in ascesa anche a fronte del numero dei tamponi effettuati che sono 118.932 (ieri 120.301). Le vittime registrate in un giorno sono 27, stabili le terapie intensive (297, +3 rispetto al 2 ottobre). Sulle terapie intensive, comunque, si conferma l'andamento molto diverso rispetto ai mesi scorsi: la percentuale di positivi ricoverati il 4 aprile era del 4,5%, mentre al 3 ottobre è dello 0,5%.