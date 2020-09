Coronavirus: sale la curva dei positivi nel Regno Unito con oltre 4 mila casi nelle ultime 24ore

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Nuovo record, dall'8 maggio, di contagi da Covid19 in due giorni nel Regno Unito. 4.422 i nuovi casi, cento in più di ieri. In totale: oltre 390 mila casi. 27 vittime, in tutto 41.759. Il premier britannico Johnson sta valutando se irrigidire le misure anti Covid-19 in Inghilterra (Scozia, Galles e Irlanda del Nord decidono nel loro territori). Johnson potrebbe vietare riunioni tra famiglie diverse e ridurre orari di apertura dei pub. Nel Paese, 13.5 mln, 1 britannico su 5, già sottoposte a restrizioni a livello locale. - (PRIMAPRESS)