Coronavirus: sale di nuovo il tasso di positività a 9,58%. Sono 16.202 i nuovi positivi oggi con 575 decessi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il bollettino di oggi 30 dicembre del ministero della Sanità ha registrato16.202 casi di nuovi positivi (su 169.045 tamponi). Sono 575 i decessi (il totale da inizio pandemia è di 73.604). Il tasso di positività è dunque del 9,58%. Ieri si sono registrati 11.212 nuovi casi e 659 morti, con 128.740 tamponi processati. I ricoverati in terapia intensiva sono 21 in meno di ieri, per un totale di 2.528, mentre quelli nei reparti ordinari sono diminuiti di 96 unità, per un totale di 23.566. Sono 4.333 in meno in 24 ore gli attuali positivi, per un totale di 564.395. I guariti sfiorano quota 20mila (19.960) per un totale di 1.445.690 da inizio epidemia. Il Veneto con 2.986 positivi è ancora la regione italiana con il maggior numero di casi. Al secondo posto la Lombardia con 1.673 positivi, seguita dalla Puglia (1.470) e dall'Emilia-Romagna (1.427). Il Lazio registra 1.333 nuove infezioni e il Piemonte 1.046. Tutte le altre regioni segnano casi a tre cifre, tranne il Molise (44) e la Valle d'Aosta (14). - (PRIMAPRESS)