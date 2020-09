Coronavirus: risalita la curva dei positivi nelle ultime 24 ore. Registrati 10 decessi e 11 nuovi pazienti in terapia intensiva

(PRIMAPRESS) - ROMA - Complici le vacanze e la guardia abbassata dopo il lungo lockdown, la curva epidemica del coronavirus accenna una lenta risalita. I dati forniti oggi dal Ministero della Salute registrano 10 morti e 1.397 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Numeri in crescita rispetto alla precedente rilevazione, quando erano stati registrati 1.326 positivi e 6 decessi. In calo i tamponi: a quota 92 mila, circa 10mila in meno rispetto al picco record di ieri. Nuovo balzo del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono aumentati di 11 in 24 ore, ora sono 120. - (PRIMAPRESS)