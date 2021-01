Coronavirus: registrati oggi 12.415 nuovi positivi e 377 decessi. Leggera flessione ma in calo i tamponi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 12.415 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono 377.Il giorno precedente 16.310 positivi e 475 morti, 82.177 da inizio emergenza. In calo i tamponi, 211.778 (molecolari e rapidi), 260.704 sabato. Il tasso di positività scende al 5,9%,(-0.4%). Prosegue il calo dei ricoveri (-27) e delle terapie intensive (-17), ma 124 nuovi ingressi. 16.510 i nuovi guariti, scendono di 4.343 unità gli attualmente positivi.In Lombardia 1.603 nuovi casi, 1.439 in Sicilia e 1437 in E.Romagna. - (PRIMAPRESS)