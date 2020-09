Coronavirus: punture di spillo a distanza tra Mattarella e Boris Johnson

(PRIMAPRESS) - SASSARI - Punture di spillo a distanza tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier inglese Boris Johnson che è stato protagonista di una sua ennesima gaffe sul coronavirus: "Nel Regno Unito ci sono più contagi che in Italia o in Germania perché noi amiamo la libertà. Difficile chiedere ai britannici di obbedire uniformemente alle linee guida nel modo necessario”. Uscita che non fa onore ad primo ministro che sopratutto era incappato nella possibilità di lasciare le penne durante il suo ricovero urgente per Covid. Mattarella, impegnato nella sua visita all’Università di Sassari per ricordare i 10 anni dalla scomparsa di Francesco Cossiga e il suo impegno come difensore dello Stato nel rispetto della costituzione, ha replicato a Johnson: “Anche noi italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà”. Una frase tranchant a cui non ha aggiunto altri commenti. - (PRIMAPRESS)