Coronavirus: oltre 5 mila casi in Italia. Oggi riunione del Cts con stop a sport al chiuso

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si riunisce oggi 11 ottobre, il Comitato tecnico-scientifico per l’emergenza sanitaria da Covid-19 presso la Protezione Civile.

Le misure su cui si discuterà vanno dallo stop ad alcune attività sportive al chiuso come il calcetto ad un giro di vite sulle feste e a somministrazione di bevande al di fuori di locali. Si valuterà di portare a 10 i giorni la quarantena come sta accadendo in altre capitali europee. C’è al momento una sola certezza: evitare un nuovo lockdown che sarebbe dannoso per l’economia. - (PRIMAPRESS)