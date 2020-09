Coronavirus: oggi la curva dei positivi risale a 1.616 nuovi casi e 10 decessi. Nessuna regione a registrazione "zero"

(PRIMAPRESS) - ROMA - I dati del coronavirus di oggi 11 settembre, diffusi dal Ministero della Salute, sono in risalita rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.616 nuovi casi, mentre ieri erano 1.597. Il totale dei contagiati, compresi vittime e guariti, è di 284.796. I decessi sono stati 10 nella sola giornata di oggi, per un totale di 35.597 vittime dall'inizio della pandemia. I guariti e dimessi sono complessivamente 212.432, rispetto a ieri 547 in più.

Rispetto a ieri dove la Valle d’Aosta aveva fatto registrare “zero”, oggi nessuna regione è fuori dalla lista dei nuovi positivi. I maggiori incrementi si registrano sempre in Lombardia (+257), Veneto (+173), Emilia Romagna (+152). Sopra cento nuovi casi anche Lazio, Toscana e Sicilia. - (PRIMAPRESS)