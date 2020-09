Coronavirus: oggi in risalita i dati con 1.370 positivi e 10 decessi. A Polignano a Mare 78 dipendenti di un'azienda positivi al test

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’altalena dei casi positivi di coronavirus in questa prima parte di settembre non solo è caratterizzata dal numero di tamponi effettuati che sposta sensibilmente le concentrazioni su determinate aree ma è anche in parte l’effetto rientro ancora sostenuto dalle vacanze estive. Il bollettino di oggi del Ministero della Salute registra una risalita, anche se il dato continua ad essere lontano dai massimi della settimana scorsa. Oggi sono 1.370 i nuovi casi e 10 i decessi con una punta determinata in Puglia, a Polignano a Mare con 78 dipendenti di un’azienda risultati positivi.

Situazione sotto osservazione a La Spezia "Con il sindaco Peracchini stiamo valutando ulteriori misure per limitare la diffusione del contagio", ha scritto il governatore ligure Giovanni Toti annunciando per il pomeriggio una riunione della cabina di regia regionale. "Continuiamo a monitorare con grande attenzione la situazione del cluster Covid". E ha spiegato: "Anche questa notte ci sono stati una decina di ricoverati, ma fortunatamente anche le prime dimissioni dagli ospedali e la maggior parte dei malati non è in condizioni preoccupanti". In Trentino primo bimbo positivo al nido. A Crema un caso sospetto di alunno ha mandato l’intera classe a casa. A Verona è partita la sperimentazione del vaccino sui volontari. - (PRIMAPRESS)