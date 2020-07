Coronavirus: nuovo campanello d'allarme per focolai che fanno salire la curva epidemica. Oggi raddoppiati i casi positivi (282)

(PRIMAPRESS) - ROMA — L’imprevedibile coronavirus torna a suonare un campanello d’all’allarme. I dati di oggi 22 Luglio del Ministero della Salute, tornano a far segnare un leggero rialzo dei casi di pazienti positivi dopo tre giorni di fila in cui la curva epidemica era tornata a scendere. In un solo giorno sono più che raddoppiati i casi e salgono a 282 (ieri 129), mentre i morti sono 9. L'attenzione rimane alta sui focolai che non sono solo al nord ma interessano diverse zone. Dei nuovi contagi, l'Emilia Romagna registra il dato più alto: 57 nuovi casi, a cui segue la Lombardia con 51 (+17). Sia il Veneto sia la Basilicata segnano 36 casi, mentre sono 20 nella Provincia autonoma di Trento, 19 in Campania, 16 nel Lazio, 13 in Piemonte. Gli attualmente positivi raggiungono così quota 12.322 mentre i decessi 35.082. I ricoveri in terapia intensiva scendono di un'unità a quota 48 (-1) e calano a 724 i ricoveri (-8). Restano in isolamento domiciliare 11.550 pazienti (-62). Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 49.318 tamponi, un dato che porta a 6.354.730 il numero complessivo dei tamponi effettuati dall'inizio della epidemia nel nostro Paese. Ci sono solo tre regioni - Puglia, Abruzzo e Valle d'Aosta - e la Provincia autonoma di Bolzano a non registrare nuovi casi nelle ultime 24 ore. - (PRIMAPRESS)