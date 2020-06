Coronavirus: netta discesa dei contagi con 126 nuovi casi e 6 decessi ma i virologi continuano a sollecitare prudenza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aggiornamento Ministero della Salute del 29 giugno. Sono 126 i nuovi casi di Covid-19 nel nostro Paese (ieri erano 174), che portano il totale dei contagi a 240.436. Nelle ultime ventiquattr'ore si sono registrati 6 decessi, a fronte dei 22 di ieri. E' il dato più basso dal 1° marzo scorso. Le sei vittime si sono registrate in Piemonte (2), Emilia Romagna (2), Lombardia (1) e Toscana (1): sedici le regioni senza decessi. Gli attualmente positivi sono 16.496 (-185, ieri -155), di cui 1.120 ricoverati con sintomi e 96 in terapia intensiva (-2). In isolamento domiciliare ci sono invece 15.280 persone. I dimessi e i guariti sono 305 (-2), che portano il totale a 189.186. Sono nove le regioni che non registrano nuovi casi: Molise, Calabria, Val d'Aosta, Sardegna, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Provincia autonoma di Trento e Marche. - (PRIMAPRESS)