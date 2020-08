Coronavirus: nella Marche un focolaio e torna a salire la curva dei positivi con 401 casi e 6 morti

(PRIMAPRESS) - ROMA - La mobilità tra paesi ha riaperto anche la preoccupazione di un aumento di casi nelle ultime 24 ore.

Un nuovo possibile focolaio di Coronavirus in provincia di Macerata. In particolare a Montelupone e a Morrovalle con due giovani rientrati di recente insieme ad altri coetanei dalla Grecia, dove si erano recati per festeggiare la Maturità, sono risultati positivi al Covid-19. Lo hanno scoperto solo perché i genitori di uno di loro per precauzione, una volta tornato in Italia, lo hanno fatto sottoporre a tampone. Il problema è che nel frattempo i ragazzi avevano partecipato ad una festa con decine di altre persone. Rolando Pecora, sindaco di Montelupone, su Facebook ha confermato che dopo quaranta giorni Covid free il paese deve fare di nuovo i conti con il virus.

I dati del Ministero della Salute registrano ad oggi 401 casi e 6 morti nelle ultime 24 ore.