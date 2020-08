Coronavirus: in crescita i nuovi casi. Oggi 481 contro i 416 di ieri. Verso i tamponi per chi rientra dall'estero

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono ancora in salita il numero dei contagi in Italia e la movida estiva non sta dando una mano a contenere l’espansione. Il richiamo degli esperti a mantenere le distanze ed osservare l’uso della mascherina in pubblico, non ha sortito alcun effetto sopratutto verso i giovani. Ad oggi 12 agosto i casi registrati sono 481 (ieri erano stati 412), per un totale di 251.713 da inizio emergenza. Con 10 morti nelle ultime 24 ore il bilancio delle vittime per coronavirus dall'inizio della pandemia raggiunge quota 35.225.

I numeri dal report diffuso dal Ministero della Salute vedono ora le località di mare particolarmente tenute d’occhio. Le regioni senza nuovi casi sono Valle d'Aosta, Molise e Basilicata, oltre alla Provincia Autonoma di Trento - mentre i maggiori incrementi si registrano in Lombardia (+102), Veneto (+60), Piemonte (+42) ed Emilia Romagna (+41).

A far registrare il rialzo sono sopratutto giovani tornate dalle vacanze Dopo e le Regioni stanno pensando a nuove misure per limitare la propagazione del virus sottoponendo a tamponi tutti quelli che rientrano da viaggi e se trovati positivi verranno sottoposti a quarantena. - (PRIMAPRESS)