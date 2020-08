Coronavirus in aumento: l'allarme del Sis 118: "Siamo a corto di protezioni". In Sardegna mancano dispositivi

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ allarme del Sis 118 per la carenza di dispositivi di protezione individuale delle squadre di soccorritori nella Regione Sardegna. La denuncia arriva dal presidente della società di soccorso d’emergenza 118, Mario Balzanelli. I focolai epidemici di COVID-19 sono in netto aumento in tutto il Paese e anche la Sardegna è tra le regioni attenzione per la concentrazione di oltre 40 casi si soggetti positivi nella sola isola di Carloforte.

Prima del 4 agosto, si legge nel comunicato del Sis 118, si registrava una media di circa 200 contagi al giorno, che in pochi giorni si sono raddoppiati, attestandosi su una media di 400 contagi al giorno. Il Sistema 118 nazionale chiede, garanzie istituzionali a tutti i livelli per poter operare, contrariamente a quanto accaduto durante nella prima fase di pandemia, in condizioni di sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori tutti, medici, infermieri, autisti-soccorritori.

“Non possiamo e non vogliamo più immaginare, alle soglie della stagione autunno-invernale, ormai alle porte, - si legge ancora nella nota di denuncia del presidente del 118, Balzanelli - di dover stare per ore con le autoambulanza in fila davanti ai pronto soccorso di ospedali per l’eventuale accoglienza del paziente. Si mettano d’accordo Governo e Regioni - continua la nota - sul fatto che è assolutamente indispensabile seguire una linea unitaria nella conduzione strategica del fronte di contrasto pandemico, senza asimmetrie, personalismi, scollamenti tra il dire e il fare, perché il tempo che viene richiede estrema lucidità e grandi capacità strategiche e tecniche di risposta sistemica integrata immediata e capillare, a partire dal fatto, più concreto, che non manchino i DPI per gli operatori”. - (PRIMAPRESS)