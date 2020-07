Coronavirus: il Messico è il quarto paese con il più alto numero di decessi al mondo con 35 mila morti

(PRIMAPRESS) - CITTA’ DEL MESSICO - Il Messico è diventato il paese al mondo con il quarto più alto bilancio di morti da Covid-19, davanti all'Italia, secondo i funzionari sanitari messicani "Ci sono 299.750 casi confermati di infezione e 35.006 morti", si legge sull'account Twitter della presidenza messicana. Ma come sta accadendo in Brasile, con il vergognoso esempio del presidente Bolsonaro che sia pure colpito dal coronavirus non si è posto in quarantena e in America che vede solo oggi Donald Trump comparire in pubblico con la mascherina, non sono state adottate misure tali per contenere la diffusione della pandemia nonostante le raccomandazione dell’Oms e l’assenza di voci autorevoli della comunità internazionale per condannare i comportamenti inadeguati per arginare il virus. - (PRIMAPRESS)