Coronavirus: il 6 settembre ha registrato un calo dei contagi (1.297) e anche dei decessi con 7 pazienti nelle ultime 24 ore. Allarme invece per la Gran Bretagna

(PRIMAPRESS) - ROMA - In calo le vittime e i contagi da Coronavirus in Italia. Sette i morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 16). Diminuiscono anche i contagiati: sono 1.297, quasi 400in meno di ieri. Ma si registra anche un consistente calo di tamponi effettuati: sono stati 76mila, 30mila in meno. Questi i dati del ministero della Salute. Intanto preoccupa il rimbalzo di contagi da Covid19 nel Regno Unito: in 24 ore, 2.998 i nuovi casi, con una impennata di oltre mille in più rispetto a ieri e un picco inedito da maggio su un numero di tamponi assestato attorno a 175.000 al giorno.Così il ministero della Sanità britannico. I morti quotidiani sono tuttavia scesi a 2: minimo assoluto dall'inizio della pandemia, salvo un singolo giorno di agosto, fino alla somma ufficiale di 41.551. Calano i ricoveri complessivi ( 756in tutto il Paese), nonché il ricorso alla terapia intensiva,69 totali. - (PRIMAPRESS)