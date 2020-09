Coronavirus: i verbali del Comitato scientifico da ora sul sito della Protezione civile. Oggi 1.733 positivi e 11 decessi

(PRIMAPRESS) - ROMA - A partire da oggi 4 settembre, così come indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico sono pubblicati sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

I verbali saranno resi disponibili dopo 45 giorni dalla data di svolgimento delle riunioni cui fanno riferimento, conciliando così l’autonomia di valutazione dei tecnici del Comitato con la corretta esigenza di trasparenza. Lo comunica in una nota odierna il Dipartimento di Protezione Civile.

Intanto la situazione odierna vede l’incremento nazionale dei casi è +0,63% (ieri +0,51%) con 274.644 contagiati totali, 209.027 dimissioni/guarigioni (+537) e 35.518 deceduti (+11); 30.099 infezioni in corso (+1.184). Elaborati 113.085 tamponi (ieri 97.790) con 1.733 positivi (sul dato complessivo dei tamponi pesano i 27.324 test effettuati in Lombardia e i 19.514 del Veneto); rapporto positivi/tamponi 1,53% (ieri 1,42%); attualmente ricoverati con sintomi 1.607 (+102); terapie intensive: +1 (121).

Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 337; Veneto 273 (121 nella zona di Treviso, pesa il focolaio attivo nello stabilimento avicolo Aia di Vezzola; 45 rilevati da un laboratorio privato nella seconda metà di agosto e comunicati in blocco oggi); Campania 171; Lazio 171 (106 a Roma, 53 dei quali di rientro dalla Sardegna); Emilia Romagna 126; Puglia 117; Toscana 99; Piemonte 82; Sicilia 78; Sardegna 66; Liguria 47. In Lombardia curva +0,33% (ieri +0,22%) con un numero record di tamponi (27.324, ieri 14.077) e 337 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,23% (ieri 1,61%); 101.119 contagiati totali; ricoverati +19 (244); terapie intensive -1 (26); 6 decessi. - (PRIMAPRESS)